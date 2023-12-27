Советник Эрдогана заявил об отличиях подходов Турции и ЕС к санкциям в отношении России

Анкара придерживается позиции ООН, отметил Акиф Чагатай Кылыч

СТАМБУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Турция и Европейский союз придерживаются различных подходов в вопросе санкций в отношении России из-за украинского конфликта. Об этом сообщил главный советник турецкого президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч в эфире телеканала TRT Haber.

"В вопросе санкций в отношении России у нас с ЕС различные позиции из-за войны на Украине. Мы смотрим иначе на этот вопрос, придерживаемся позиции ООН. При этом мы не позволяем превращать себя в дорогу, по которой можно совершать объезд. У нас свои отношения с Россией и Украиной, мы это учитываем", - отметил Кылыч.