Кабмин назначил членом набсовета РФРИТ директора бизнес-блока ВЭБ.РФ Хабриева

Распоряжение также досрочно прекращает полномочия членов набсовета РФРИТ Максима Паршина и Николая Подгузова

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ назначило членом наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) директора бизнес-блока государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Булата Хабриева. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Назначить членом наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий на срок полномочий наблюдательного совета указанного фонда директора бизнес-блока государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Хабриева Б. Р.", - говорится в документе.

Также распоряжение кабмина досрочно прекращает полномочия членов набсовета РФРИТ Максима Паршина и Николая Подгузова.

Другим распоряжением премьер-министр освободил Паршина от должности председателя российской части межправительственной российско-угандийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На эту должность назначена замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова.