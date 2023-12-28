В Казахстане в металлургическую компанию Qarmet вложили более $62 млн частных инвестиций

Пресс-служба премьер-министра республики Алихана Смаилова по итогам заседания рабочей группы, касающейся деятельности компании, сообщила, что "благодаря принятым оперативным мерам на предприятии в декабре вырос объем производства"

АСТАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Новый инвестор казахстанского металлургического предприятия Qarmet вложил в стабилизацию его работы 28,6 млрд тенге (свыше $62 млн). Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова по итогам заседания рабочей группы, касающейся деятельности компании Qarmet.

"Благодаря принятым оперативным мерам на предприятии в декабре вырос объем производства. Были увеличены запасы ферросплавов и угля. Возобновлена отгрузка готовой продукции. В стабилизацию деятельности предприятия вложено 28,6 млрд тенге частных инвестиций", - говорится в сообщении.

В ходе заседания участники обсудили вопросы обеспечения комбината необходимым сырьем, оказания мер поддержки экспорта готовой продукции, налогообложения, устранения выявленных экологических нарушений.

"Среди основных задач Qarmet на 2024 год - обеспечение безопасности работников, наращивание объемов производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет заключения новых инвестиционных контрактов и сокращения непродуктивных издержек. В целом в рамках новой бизнес-модели в ближайшие годы будут приняты меры по модернизации и реорганизации производства, кардинальному улучшению показателей безопасности и экологической обстановки (в том числе переход на газ), пересмотру номенклатуры выпускаемой продукции", - пояснили в пресс-службе.

Премьер-министр поручил в недельный срок принять требуемые решения по наиболее приоритетным задачам.

В декабре власти Казахстана после покупки госфондом прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation акций металлургического предприятия "Арселормиттал Темиртау" дали компании новое название Qarmet. Новым инвестором предприятия стал казахстанский предприниматель, председатель совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрей Лаврентьев.