Пакистанский авиаперевозчик PIA вдвое сократил парк используемых самолетов

Финансовые ограничения в связи с задолженностью не позволили авиакомпании приобрести запасные части и провести техобслуживание 14 из 29 самолетов, пишет Dawn

ИСЛАМАБАД, 28 декабря. /ТАСС/. Пакистанский авиаперевозчик Pakistan International Airlines (PIA) вдвое сократил число используемых самолетов из-за нехватки запчастей. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на официальные лица.

По их данным, приостановлена эксплуатация 14 из 29 самолетов авиакомпании после того, как финансовые ограничения в связи с ее задолженностью не позволили PIA приобрести для них запасные части, а также провести техобслуживание. Полеты выполняют сейчас шесть широкофюзеляжных двухдвигательных авиалайнеров Boeing 777, восемь среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 и один турбовинтовой среднемагистральный ATR.

Представитель PIA выразил надежду, что "с помощью правительства удастся обеспечить необходимое финансирование, которое позволит вновь ввести в эксплуатацию большую часть авиапарка".

Как сообщалось ранее, Федеральный налоговый совет Пакистана заморозил финансовые активы PIA в связи с долгом в 650 млн рупий ($2,4 млн) за поставку авиатоплива Пакистанской нефтяной госкомпании (PSO).

В 2023 году власти Пакистана объявили о приватизации и аутсорсинге аэродромных служб обремененной долгами PIA, убытки которой с 2012 года достигли $7,1 млрд.