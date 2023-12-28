"Транснефть" заявила о штатной работе нефтепровода ВСТО после землетрясения под Иркутском

Эпицентр землетрясения пролегал в 150 км севернее города Северобайкальск

ТАСС, 28 декабря. Нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) работает штатно после землетрясения в Иркутской области, произошедшего накануне. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"27 декабря в 08:09 мск в Казачинско-Ленском муниципальном районе произошло землетрясение с эпицентром в 150 км севернее города Северобайкальск на глубине 10 км магнитудой 5,4 и интенсивностью 6,5 балла. По результатам обследования объектов, расположенных в радиусе 325 км от эпицентра землетрясения - двух промежуточных перекачивающих станций (ППС) нефтепровода ВСТО, а также строящихся объектов отклонений в работе оборудования не выявлено. Магистральный нефтепровод работает в штатном режиме", - сказал он.

Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иркутской области. По данным регионального главка МЧС, интенсивность в Усть-Куте Иркутской области составила четыре балла, а в Иркутске - два балла.