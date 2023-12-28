"Известия": Минцифры не поддержало введение маркировки видеоигр

В министерстве подчеркнули, что Минэкономразвития продолжает разработку проекта по маркировке видеоигр в соответствии с требованиями по обеспечению их безопасности для здоровья

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ не оказало поддержку законопроекту о маркировке видеоигр, который был предложен главой фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на ответ министерства.

"В соответствии с законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в РФ урегулированы правоотношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе предусмотрена обязанность осуществлять классификацию видеоигр по возрастным категориям детей. При этом положениями закона не предусмотрены иные виды категоризации видеоигр в зависимости от особенностей их содержания, что представляется важным при информировании потребителей видеоигр", - сообщается в ответе.

В министерстве подчеркнули, что Минэкономразвития на данный момент продолжает разработку проекта по маркировке видеоигр в соответствии с требованиями по обеспечению их безопасности для здоровья.

В июле пресс-служба Минэкономразвития сообщала ТАСС о начале разработки законопроекта о маркировке видеоигр в зависимости от их содержания. Минцифры совместно с Минздравом будут заниматься разработкой критериев отнесения игр для компьютеров и игровых приставок к категориям.

В начале декабря председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева с просьбой ввести специальную маркировку для детских видеоигр, содержащих внутриигровые покупки. Поводом для написания письма стали многочисленные обращения россиян, поступающие в адрес партии.