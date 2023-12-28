"Моторинвест" начал производство спортивного электрокроссовера i-Jet

Суммарная мощность электрической силовой установки Evolute i-Jet составляет 585 лошадиных сил, до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 3,7 или 4 секунды в зависимости от версии батареи

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Липецкий автопроизводитель "Моторинвест" начал выпуск нового спортивного электрокроссовера Evolute i-Jet, говорится в сообщении компании.

"На заводе "Моторинвест" в Липецкой области стартовало производство нового спортивного электрического кроссовера премиум-класса i-Jet", - отмечается в сообщении.

Суммарная мощность электрической силовой установки Evolute i-Jet составляет 585 лошадиных сил, до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 3,7 или 4 секунды в зависимости от версии батареи.

Запуск первого серийного производства электромобилей под брендом Evolute состоялся на заводе "Моторинвест" в конце сентября 2022 года. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute i-Pro. Также на заводе производятся кроссоверы i-Joy и i-Sky.

Производственный цикл предприятия включает сварку, окраску, сборку (CKD - мелкоузловая сборка). На первом этапе развития проекта будет производиться крупноузловая сборка (SKD).

"Компания "Моторинвест" к 2032 планирует выпустить 242 000 электрокаров бренда и достичь уровня локализации в 5 000 баллов: российской будет основная часть деталей, в том числе электромоторы и тяговые батареи", - подчеркнули в компании.