"Татнефть" выплатит дивиденды за девять месяцев в 62,71 рубля на акцию

За первое полугодие компания выплатила дивиденды из расчета 27,54 рубля на акцию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Татнефти" утвердили дивидендные выплаты за девять месяцев 2023 года в размере 62,71 рубля на акцию с учетом дивидендов, выплаченных за первое полугодие. Об этом говорится в сообщении компании.

За первое полугодие компания выплатила дивиденды из расчета 27,54 рубля на акцию. Таким образом, дивиденды за третий квартал составят 35,17 рубля на акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 января.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании по РСБУ по итогам января - сентября 2023 года выросла на 13%, до 208,4 млрд рублей. Данные по МСФО не публиковались.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 13% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 50% акций.