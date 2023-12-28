Бизнес оценил деловой климат в РФ в декабре ниже, чем в ноябре

Согласно данным опроса Российского союза промышленников и предпринимателей, индекс B2G снизился с 50,8 до 48,1 пункта

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Состояние делового климата в России в декабре 2023 года незначительно ухудшилось по сравнению с ноябрем, свидетельствуют результаты проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) опроса.

Сводный индекс деловой среды РСПП в ноябре опустился на 0,4 пункта по сравнению с октябрем, до 45,9 пункта. Наибольшее уменьшение продемонстрировал индекс B2G (взаимодействия бизнеса и государственных органов), снизившийся с 50,8 до 48,1 пункта. Больше всего вырос индекс логистики - с 41,5 до 45,3 пункта. Его значение в декабре достигло максимума с мая.

Индекс рынка производимой продукции вырос в декабре на 0,5 пункта и составил 48,3 пункта. Оценка показателя "цены закупки" выросла на 4 пункта, тогда как показатель "цены продаж" снизился на 3,8 пункта.

Значение индекса B2B (взаимодействия компаний друг с другом) снизилось на 2,3 пункта и составило в декабре 47,5 пункта. "Количество новых заказов увеличилось в 28,8% компаний. В прошлый отчетный период рост заказов был зафиксирован у 36,1% предприятий. Из-за этого перераспределения оценок показатель опустился по шкале со значения 63,6 пункта до 57,2 пункта", - отметили в РСПП.

Индекс финансовых рынков вырос за месяца на 1,1 пункт - до 44,9 пункта. Несколько ухудшились оценки состояния фондового рынка (на 1,4 пункта), но улучшилась оценка ситуации на валютном рынке (на 2,2 пункта).

Значение индекса личных оценок состояния делового климата опустилось на 2,2 пункта, до 41,6 пункта. "Респонденты стали реже выбирать ответы "ситуация улучшилась". Суммарная доля негативных оценок составила 21%, и за месяц немного выросла доля крайне негативного варианта - "состояние делового климата существенно ухудшилась" - с 3 п. п. до 5 п. п.", - отметили в РСПП.

Главные события года

Кроме того, члены бюро и правления РСПП назвали главным событием в 2023 году неоднократное повышение ключевой ставки Банком России. В целом важнейшие события разделились на две группы: принятие мер поддержки бизнеса (таких как формирование новых экспортных направлений и принятие Концепции технологического развития на период до 2030 года) и повышение налоговой нагрузки (в частности, введение налога на сверхприбыль и экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля).