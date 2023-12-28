На границе Украины ожидают въезда в страну почти 5,7 тыс. грузовиков

Водители ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению очередей на других направлениях, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около 5 680 грузовых автомобилей ожидают на территории Польши, Словакии, Венгрии и Румынии въезда на Украину. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава - Русская - Гребенное", "Краковец - Корчевая", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 2 630 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины. Больше всего из них - 1200 - напротив Ягодина", - цитирует Демченко агентство Укринформ. Кроме того, по его словам, около 1 тыс. фур все еще ожидают в очереди у пункта пропуска "Шегини - Медыка", который был разблокирован 24 декабря.

Демченко отметил также, что в результате блокады границы польскими перевозчиками водители ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению очередей на других направлениях. В Словакии ожидают въезда на Украину около 500 грузовиков, в Венгрии - 650, в Румынии - 900.

Польские автоперевозчики 6 ноября начали блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

22 декабря украинское Мининфраструктуры на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщило о достижении договоренности с польской стороной о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу. Переговоры, согласно ведомству, прошли на уровне заместителей министров. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с назначенным главой МИД Польши Радославом Сикорским движение украинских грузовиков через границу и предложил ввести совместный контроль в пунктах пропуска. 27 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду на скорое решение проблемы блокирования польскими автоперевозчиками границы с Украиной.