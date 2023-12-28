Торговый код акций - MGKL

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московская биржа начала торги акциями ПАО "МГКЛ", материнской компании группы "Мосгорломбард", следует из сообщения торговой площадки. Это крупнейшая в Московском регионе и старейшая российская сеть ломбардов, ведущая свою историю с 1924 года.

Торговый код акций - MGKL. В рамках IPO ПАО "МГКЛ" привлекло 303 млн рублей. Цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила 14,6%. Акции ПАО "МГКЛ" включены в котировальный список третьего уровня Московской биржи.

Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию стратегии развития, которая подразумевает усиление лидерских позиций в сегменте залоговых займов, качественное расширение присутствия в рознице, продолжение цифровой трансформации бизнеса, расширение онлайн-присутствия и наращивание своей доли на рынке ресейла.

"Финальное в 2023 году IPO на Московской бирже провела компания, работающая в отрасли, история которой тянется со средних веков, когда финансовая индустрия стала работать с залогами. На Московской бирже в секторе финансов уже обращаются акции банков и МФО, и сегодня к ним добавляются акции Мосгорломбарда. Первичное размещение акций ПАО "МГКЛ" расширяет инвестиционные возможности российских инвесторов, а компании дает капитал для дальнейшего развития и повышения операционной эффективности", - прокомментировала директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.