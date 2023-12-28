Миллер: РФ практически достигла технологического суверенитета в газовом секторе

По словам главы "Газпрома", холдинг работает в этом направлении на протяжении очень многих лет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия уже практически достигла технологического суверенитета в газовом секторе, "Газпром" работает в этом направлении на протяжении очень многих лет, заявил глава холдинга Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

"И в этих двух секторах нашей работы мы с вами также сделали серьезный шаг в направлении нашего технологического суверенитета. В этом направлении "Газпром" работает уже на протяжении очень многих лет и решает сложные технологические задачи. Это системная, кропотливая работа, которая ведется в тесном взаимодействии с российскими предприятиями на основе тех соглашений, которые заключены с регионами и с профильными министерствами Российской Федерации", - сказал Миллер.

По его словам, "Газпром" успешно реализует уникальные проекты, в том числе в условиях санкционного давления и ухода иностранных партнеров. "Поэтому и здесь особо хочу сказать, что технологический суверенитет в газовом секторе мы уже практически достигли. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного", - добавил он.