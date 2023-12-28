Госдолг Украины на конец ноября превысил $140 млрд

За месяц госдолг вырос на 3,3%, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Государственный долг Украины превысил на конец ноября 5 122,5 млрд гривен, или $140 млрд. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"По данным министерства финансов, на 30 ноября государственный и гарантированный государством долг достиг 5 122,5 млрд гривен, или $140,8 млрд", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за месяц госдолг вырос на 3,3%, увеличившись на 164,3 млрд гривен, или $4,5 млрд. На прирост госдолга повлияли привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от Евросоюза, займы от Всемирного банка и размещение облигаций внутреннего госзайма. С 28 февраля 2022 года госдолг вырос в валютном эквиваленте на 50,9%, увеличившись на $47,5 млрд. При этом в общей структуре долга внешний госдолг вырос с 60,9% до 68,6%.

Как указывает глава комитета, по итогам 2023 года соотношение государственного долга к ВВП составит около 85% ВВП против 78,4% в 2022 году и 48,9% в 2021 году.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен дефицит в $38 млрд. 9 ноября Верховная рада приняла бюджет на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит $43,5 млрд и госдолг свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП. 20 декабря Минфин сообщил, что запрос Киева на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада составит $37,3 млрд.