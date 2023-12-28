"Автоваз" по итогам 2023 года произведет рекордные за последние 10 лет 374 тыс. Lada

В начале года автопроизводитель возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" по итогам 2023 года произведет более 374 тыс. автомобилей Lada, этот объем является рекордным для автопроизводителя за последние 10 лет. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам годового заседания совета директоров "Автоваза".

"Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, "Автоваз" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тыс. Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет", - отмечается в сообщении.

В начале года автопроизводитель возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти, а в декабре - выпустил опытную партию электромобилей e-Largus, напомнили в министерстве. Также "Автоваз" обеспечил технологический суверенитет по более чем 1,2 тыс. позициям критически важных материалов и компонентов, продолжает поступательно возвращать в автомобили утраченные опции, комплектующие для которых поставлялись из недружественных стран.

"Продолжается работа над новыми проектами, за прошедший год компания приняла в свой штат более 2,5 тыс. новых сотрудников, полностью выполнила свои социальные обязательства перед коллективом", - подчеркивается в сообщении.