Товарооборот между Петербургом и Индией вырос втрое за 9 месяцев 2023 года

Фактором роста послужило значительное увеличение поставок из России минеральных удобрений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Санкт-Петербургом и Индией вырос в три раза за девять месяцев текущего года, почти до $5,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам встречи губернатора Александра Беглова с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, прибывшим в город в четверг.

"[Беглов] подчеркнул, что партнерство города с Республикой Индия стабильно развивается по многим направлениям. За 9 месяцев 2023 года взаимный товарооборот вырос в три раза и составил $5,27 млрд. Фактором роста послужило значительное увеличение поставок из России минеральных удобрений. Сейчас Республика Индия занимает второе место среди торговых партнеров северной столицы", - говорится в сообщении.

Главной темой обсуждения на встрече стали вопросы развития двустороннего сотрудничества в экономике, культуре и образовании. В Смольном отметили, что петербургские предприятия представлены на рынке Индии. В частности, они участвуют в проектах строительства атомной и тепловой электростанций. В качестве перспективных направлений сотрудничества Беглов отметил судостроение, фармацевтическую отрасль, производство медоборудования, легкую и пищевую промышленность.

Партнером Санкт-Петербурга в Индии является Мумбаи - в 2022 году побратимским связям двух городов исполнилось 55 лет. В сентябре в Мумбаи и Нью-Дели прошла культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга, где город представляли 13 компаний и 7 ведущих вузов. В деловых мероприятиях миссии приняли участие более 160 индийских предпринимателей. Итогом переговоров стала запущенная через порт Мумбаи новая контейнерная линия между Санкт-Петербургом и странами Юго-Восточной Азии. В рамках миссии также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта. Первые результаты планируется представить на мероприятиях БРИКС в 2024 году, рассказали в администрации.

На встрече Беглов также предложил организовать на площадках Санкт-Петербурга выставки, посвященные индийской культуре. В 2024 году планируется провести фестиваль "Санкт-Петербург - Индия".

Отмечается, что в ходе визита в город министр посетил Санкт-Петербургский государственный университет и школу №653 имени Рабиндраната Тагора с углубленным изучением хинди. Она была открыта в 1957 году. Здесь он возложил цветы к бюсту индийского писателя и общественного деятеля, в честь которого названо учебное заведение.