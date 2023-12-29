АКРА ждет прироста страховых премий на уровне 2% в 2024 году

По сведениям рейтингового агентства, произойдет торможение рынка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рынок страхования в РФ в 2024 году замедлится, прирост страховых премий в 2024 году прогнозируется на уровне 2% после 19% в 2023 году. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Премия по итогам [2023] года ожидается в размере 2,16 трлн рублей, что на 19% превышает показатель 2022 года. АКРА полагает, что в 2024 году произойдет торможение рынка, а прирост прогнозируется на уровне 2%. В основном это связано с ожидаемым падением премий в сегментах кредитного страхования и некредитного страхования жизни на фоне повышения ключевой ставки и вероятного охлаждения на рынке розничного кредитования", - говорится в исследовании.

При этом АКРА ожидает увидеть продолжение роста в автостраховании. Страховые премии по остальным сегментам рынка, согласно прогнозам агентства, вырастут незначительно. Общие темпы прироста по итогам 2024 года ожидаются на уровне 2%, а в абсолютном выражении сумма страховых премий составит около 2,2 трлн рублей.

Также агентство полагает, что ожидаемое в 2024 году постепенное понижение ключевой ставки (до 10,5-11,5% на конец года) будет способствовать некоторому восстановлению спроса населения на некредитное страхование жизни. С учетом этого общая сумма страховых премий по указанным видам страхования ожидается на уровне 385-390 млрд рублей по результатам 2024 года, что примерно на 16% ниже прогнозного показателя на конец 2023 года.

Помимо этого, в 2024 году ожидается снижение премий по кредитному страхованию до 370-375 млрд руб., или на 8% к показателю 2023 года. Основная причина - падение спроса на розничные кредиты с учетом высоких процентных ставок. Кроме того, банки будут вынуждены ограничивать предложение кредитов некоторым категориям заемщиков с учетом регуляторных мер Банка России, направленных на предотвращение закредитованности населения.