Кириенко заявил, что Херсонщине нужно больше предприятий по переработке сельхозпродукции

Первый замруководителя Администрации президента РФ сообщил, что программу комплексного долгосрочного развития региона уже утвердили

ГЕНИЧЕСК, 29 декабря. /ТАСС/. Отрасль переработки сельскохозяйственной продукции должна развиваться в Херсонской области. Об этом телеканалу "Таврия" заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе своего визита в регион.

"Очень важно, чтобы развивались сельскохозяйственные предприятия. Чего не хватает сегодня Херсонской области - предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Херсонская земля богатейшая, и несправедливо, когда летом переизбыток овощей и фруктов, а зимой вам эти же переработанные фрукты привозят из других регионов", - сказал Кириенко.

По его словам, программа комплексного долгосрочного развития региона утверждена и находится на контроле президента России.