В профильном комитете Думы продолжат работу над гарантиями прав граждан в ходе банкротства

Парламентарии также планируют завершить работу над законопроектом о запрете продажи имущества религиозного назначения, рассказал депутат Сергей Гаврилов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям в ходе весенней сессии намерен работать над законопроектом, касающимся дополнительных гарантий защиты прав граждан в делах о банкротстве, а также над законопроектом о предотвращении срывов исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Сергей Гаврилов, подводя итоги работы комитета в 2023 году.

"Будет продолжена работа по обеспечению дополнительных гарантий защиты прав граждан в делах о банкротстве. В частности, на это направлен законопроект, дающий преимущество покупки при реализации имущества лицам, являющимся с должником сособственниками такого имущества. Цена доли должника в праве общей совместной собственности будет определяться на основе рыночной стоимости. Данный подход представляется справедливым и не допускающим нарушения прав и законных интересов граждан", - пояснил Гаврилов.

По словам депутата, комитет также планирует завершить работу над законопроектом, напрямую запрещающим продажу имущества религиозного назначения (храмов, ценных предметов для богослужения) частным собственниками и признающим недействительными соответствующие сделки, что станет профилактикой их использования не по религиозному назначению. Например, для открытия в храмовых комплексах развлекательных центров или кафе.

Председатель комитета рассказал о продолжении работы над законопроектом о возможности включения участников военной операции, а также членов их семей в состав членов жилищно-строительных кооперативов, которым государство предоставляет в безвозмездное срочное пользование земельные участки под строительство жилья. "Это - дополнительный способ поддержки наших бойцов. Создаются равные условия для участников СВО при решении жилищных проблем. Развитие строительных кооперативов влияет на развитие строительного комплекса страны", - сказал Гаврилов.

Парламентарий заявил о важности решения проблем, связанных со срывами выполнения казенными предприятиями государственного оборонного заказа. Причиной нарушения обязательств, снижения эффективности работы предприятий, по его словам, является недостаток финансирования и невозможность заимствования средств у организаций, не являющихся банками.

В законодательном пакете комитета находится законопроект, который даст возможность казенным предприятиям привлекать заемные средства на лучших условиях, в том числе у государственных корпораций и головных организаций оборонно-промышленного комплекса, пояснил Гаврилов. "В случае принятия данного закона вопрос сдвинется с мертвой точки", - уверен депутат.