Ростех заместил комплектующие для выпуска слуховых аппаратов

Согласно заявлению госкорпорации, речь идет о костных вибраторах, которые в результате санкций перестали поставляться в Россию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал костные вибраторы для производства слуховых аппаратов, ранее их поставки в РФ прекратились на фоне санкций. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в кратчайшие сроки разработал ключевые комплектующие для слуховых аппаратов костного звукопроведения. Речь идет о костных вибраторах, которые в результате объявленных санкций перестали поставляться в Россию. Новые изделия смогут заменить импортные элементы в составе звукоусиливающих приборов. Это позволит российским производителям продолжить выпуск слуховых аппаратов", - говорится в сообщении.

Компонент, разработанный специалистами НПП "Исток" им. Шокина (входит в "Росэлектронику"), позволяет передавать сигнал через кости черепа во внутреннее ухо. Он состоит из более десятка миниатюрных элементов с антикоррозионными покрытиями из различных материалов.

"Костный вибратор для слуховых аппаратов был разработан специалистами нашего предприятия в кратчайшие сроки. Нам не только удалось с большой точностью определить элементный и фазовый состав необходимых комплектующих прибора, но также предложить способы их изготовления. На НПП "Исток" им. Шокина уже поступил заказ на производство первой партии отдельных элементов для слуховых аппаратов", - рассказал замгендиректора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации "Росэлектроники") Андрей Чендаров.