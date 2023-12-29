В Приморье туристы потратили более 18 млрд рублей за год

Край лидирует среди дальневосточных регионов по количеству туристических поездок

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Траты туристов, посетивших Приморье в 2023 году, составили более 18,4 млрд рублей, сообщил ТАСС руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский.

"По данным на декабрь 2023 года, портрет посетителя региона выглядит так: 38% - молодежь в возрасте 18-34 лет, 48% - люди среднего возраста - 35-55 лет, 14% - граждане старше 55 лет. 51% - женщины, 49% - мужчины. Траты визитеров превысили 18,4 млрд рублей. 10,8% гостей пополнили экономику края на сумму менее 30 тыс. рублей, 69% - на 30-70 тыс. рублей, 15% - на 70-100 тыс. рублей и 4,7% потратили за поездку более 100 тыс. рублей", - сообщил Крепский.

Он обозначил, что больше всего гостей Приморье приняло из Хабаровского края - 42% от всех внутренних туристов. На втором месте - Амурская область - 7,5%, далее - Москва и Московская область - 7,3%, Сахалинская область - 4,5%. Глава агентства подчеркнул, что за 11 месяцев текущего года путешественники совершили почти 3,5 млн турпоездок в Приморье, что на 500 тыс. больше, чем за прошлый год.

С возобновлением пассажирского сообщения между Россией и Китаем с января этого года по настоящее время в Приморье с туристическими целями въехали почти 100 тыс. граждан КНР, из них более 25 тыс. - по безвизу. Открыты прямые рейсы в Харбин, Пекин, Далянь, увеличена их регулярность. По словам Крепского, следующий шаг - открытие региональных рейсов в ближайшие провинции Китая.

Налоговые отчисления туротрасли в бюджет региона по данным на 1 ноября превысили 2,16 млрд рублей. Край лидирует среди дальневосточных регионов по количеству туристических поездок. Треть всех путешественников по Дальнему Востоку выбирают Приморье.