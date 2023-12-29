В логистический комплекс Wildberries под Красноярском вложат около 10 млрд рублей

Комплекс планируют построить к концу 2026 года

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Логистический комплекс Wildberries площадью 200 тыс. кв. м планируется построить под Красноярском к концу 2026 года. Сумма инвестиций в проект составит около 10 млрд рублей, сообщает правительство Красноярского края.

"Близ села Старцево [в Емельяновском районе] запланировано строительство одного крупного логистического комплекса на 200 тыс. кв. метров. Инвестором является один из крупнейших российских маркетплейсов, компания Wildberries. <...> Объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест - 9 000", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, проект предусматривает строительство логистического центра с офисными и складскими помещениями. "Для этих целей уже приобретены земельные участки общей площадью 37 га", - сообщили в правительстве.

Комплекс планируют построить к концу 2026 года.