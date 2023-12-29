В порт Бейра пришло судно с 25 тыс. тонн российской пшеницы для Зимбабве

В ближайшее время оно встанет под разгрузку, сообщил представитель Управления по сбыту зерна Зимбабве Патрик Музвимбири

ХАРАРЕ, 29 декабря. /ТАСС/. 25 тыс. тонн продовольственной пшеницы из России доставлены судном в мозамбикский порт Бейра. Об этом ТАСС сообщил представитель Управления по сбыту зерна Зимбабве Патрик Музвимбири.

Гуманитарная поставка осуществляется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"25 тыс. тонн российской пшеницы доставлены в Бейру, - сказал Музвимбири. - В ближайшее время судно встанет под разгрузку. Доставка по суше до Зимбабве будет осуществляться грузовиками и займет две-три недели".

22 августа Путин сообщил, что переговоры о безвозмездных поставках по 25-50 тыс. тонн зерна из России шести африканским странам находятся на завершающей стадии. Ранее он сообщил, что в их число входят Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканская Республика и Эритрея. 28 ноября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов сообщил, что реализация поставок зерна в ряд африканских стран началась.