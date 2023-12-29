Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира выросло на $1,5 трлн в 2023 году

По данным агентства, в наибольшей степени это связано с ростом акций технологических компаний

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Совокупный капитал 500 богатейших людей мира вырос на $1,5 трлн в 2023 году, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index).

По его информации, в наибольшей степени это связано с ростом акций технологических компаний. В 2023 году состояние владельцев таких фирм выросло на $658 млрд.

Наибольший прирост капитала продемонстрировали компании Илона Маска. Суммарный доход его компаний Tesla и SpaceX в 2023 году составил $95,4 млрд, в результате чего капитал американца стал оцениваться в $232,3 млрд, что на более чем $50 млрд выше состояния второго богатейшего человека планеты, президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно.

Также агентство отметило, что состояние владельца Amazon Джеффа Безоса выросло на $70 млрд, а руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга - на $80 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.