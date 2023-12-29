Росимущество продало ООО "Терней золото" за 1,2 млрд рублей

Как заявили в пресс-службе ведомства, корпоративный актив вызвал повышенный интерес к торгам среди потенциальных покупателей из-за проведения "Инвестиционного часа"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росимущество продало 100% доли в уставном капитале ООО "Терней золото" за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На электронном аукционе Росимуществом реализовано 100% доли в уставном капитале ООО "Терней золото" за 1 200 000 000 рублей", - сообщили в пресс-службе.

Компания занимается добычей золота в Приморском крае. Основным видом деятельности общества является проведение геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства 99,23% в уставном капитале "Терней золота", принадлежащие экс-депутату Госдумы Сергею Сопчуку.

Как заявили в пресс-службе Росимущества, корпоративный актив вызвал повышенный интерес к торгам среди потенциальных покупателей, этому поспособствовало проведение Росимуществом "Инвестиционного часа" - механизма информирования покупателей, разработанного агентством для повышения эффективности и результативности продаж федерального имущества.

Реализация актива проходила в рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы.