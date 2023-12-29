Росстат улучшил оценку динамики ВВП России в 2021-2022 годах

В частности, оценку роста ВВП России за 2021 год повысили с 5,6% до 5,9%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росстат повысил оценку роста ВВП России за 2021 год с 5,6% до 5,9%, а также улучшил оценку снижения ВВП в 2022 году с 2,1% до 1,2%, следует из данных статслужбы.

В абсолютных величинах ВВП России по итогам 2021 года составил 135,773 трлн рублей, по итогам 2022 года - 155,350 трлн рублей.

"Уточнение оценки ВВП за 2022 год связано с получением годовых итогов федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства. При выполнении расчетов за 2021 и 2022 годы учтены предварительные итоги разработки таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в составе базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год, актуализированные данные отраслевой статистики и платежного баланса за эти годы", - пояснили в Росстате.

ВВП в 2022 году

По данным Росстата, сокращение ВВП в 2022 году относительно 2021 года обусловлено снижением сальдо внешней торговли в условиях санкционного давления.

"Внутренний конечный спрос несколько увеличился - на 0,3%. Расходы на конечное потребление практически не изменились (-0,1%). При этом расходы домашних хозяйств сократились на 1,1% за счет снижения спроса на потребительские товары; расходы государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства выросли, соответственно, на 3% и 0,7%", - отметили в статслужбе.

Рост валового накопления (+1,3%) сложился за счет валового накопления основного капитала и ценностей (+6,7%) при сокращении прироста материальных оборотных средств.

Относительно 2021 года в структуре ВВП в 2022 году расходы на конечное потребление сократились с 67,8% до 64,8%, валовое накопление капитала снизилось с 22,9% до 22,5%. При этом доля чистого экспорта возросла с 9,3% до 12,7%. Изменения в структуре ВВП связаны с существенным ростом цен на экспортируемые топливно-энергетические товары, добавили в Росстате.

Также, по данным статслужбы, на динамику ВВП оказало влияние сокращение индекса физического объема добавленной стоимости. Это коснулось отраслей оптовой и розничной торговли (-12,8%), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (-4,8%), а также обрабатывающего производства (-2%).

Рост наблюдался в отраслях строительства (+7,1%), сельского хозяйства (+7%), гостиниц и ресторанов (+5,1%), информации и связи (+0,9%), а также добычи полезных ископаемых (+0,6%).

ВВП по источникам доходов в 2022 году

В структуре ВВП по источникам доходов в 2022 году относительно 2021 года доля оплаты труда снизилась с 40,4% до 38,5%, доля чистых налогов на производство и импорт сократилась с 10,0% до 7,7% за счет сокращения налогов на продукты и импорт и роста других субсидий на производство (в части компенсации затрат на нефтяное сырье нефтеперерабатывающим компаниям), доля валовой прибыли увеличилась с 49,6% до 53,8%.

Оценка ВВП за III квартал 2023 года

Росстат с помощью метода использования доходов и формирования по источникам доходов представил также первую оценку ВВП за III квартал. Объем ВВП в III квартале 2023 года составил 44,151 трлн рублей. Физический объем ВВП вырос относительно соответствующего квартала 2022 года на 5,5%.

На рост физического объема ВВП повлияло увеличение внутреннего конечного спроса (+8,2%) при сокращении чистого экспорта.

"Расходы на конечное потребление в целом возросли на 7,2% преимущественно за счет расходов домашних хозяйств (+8%), расходы сектора государственного управления увеличились на 5,4%, расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, не изменились", - отметили в статслужбе.

В структуре ВВП по источникам доходов в III квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. доля оплаты труда повысилась с 38,3% до 39,2%, доля чистых налогов на производство и импорт снизилась с 7,3% до 7,0%, доля валовой прибыли сократилась с 54,4% до 53,8%.

13 декабря Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%. Росстат также улучшил предварительную оценку роста ВВП за девять месяцев 2023 года до уровня 3%. Ранее статслужба предварительно оценила рост ВВП за январь - сентябрь текущего года на уровне 2,9%.

Объем ВВП России за III квартал составил 44 трлн 151,3 млрд рублей. Относительно II квартала рост ВВП составил 7,8%.

Комментарий Минэкономразвития

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов заявил, что улучшение оценки роста ВВП за 2021 год говорит о том, что восстановление экономики после пандемии было еще более уверенным, чем представлялось ранее.

"Вверх пересмотрены показатели по сельскому хозяйству, стройке, транспорту и другим отраслям. Что особенно важно, мы получили более широкую картину по "небазовым" отраслям экономики - еще выше рост показала туристическая отрасль, IТ и наука", - отметил Денисов, комментируя улучшение оценок ВВП за 2021 и 2022 годы. Он также добавил, что данные показатели свидетельствуют о более уверенной адаптации экономики России к "беспрецедентному санкционному давлению", чем считалось ранее.

Кроме того, принятые президентом и реализованные правительством решения сработали, что отразилось на показателях ВВП. "Прежде всего, это ставка на частную предпринимательскую инициативу, поддержка внутреннего спроса и предложения. В том числе по новым точкам роста - туризм и IТ. Экономика оказалась более гибкой, и с большим запасом прочности", - добавил Денисов.

По словам директора департамента Минэкономразвития, новые данные Росстата позволяют говорить о том, что потенциальные темпы роста экономики страны выше, чем считают ряд экспертов. "Текущие темпы роста свидетельствуют не о перегреве экономики, а об уверенном, устойчивом развитии", - отметил он.