МЭР РФ предложило ввести квоты на экспорт рыбных консервов

Как сообщается в проекте постановления, эта мера предусмотрена для Калининградской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов из ряда регионов РФ до конца 2024 года, на данном этапе определенны показатели для Калининградской области. Соответствующий проект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить тарифные квоты на вывоз с территорий отдельных субъектов Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, консервированной продукции из рыбы и консервированных морепродуктов, произведенных на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и помещаемых под таможенную процедуру экспорта", - говорится в законопроекте Минэкономразвития.

Как сообщается в проекте постановления, эта мера предусмотрена для Калининградской области. Квота на экспорт рыбных консервов может составить 4,4 тыс. тонн, консервированных морепродуктов - 100 тонн. Тарифные квоты не распространяются на поставки в страны ЕАЭС.

В проекте указано, что использование тарифной квоты осуществляется на основании разовой лицензии на экспорт, выдаваемой Минпромторгом РФ. Министерство также со дня вступления в силу законопроекта и по 31 декабря 2024 года будет осуществлять выдачу лицензий участникам внешнеторговой деятельности на экспорт с территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров в пределах объема тарифной квоты на основании решения.

"Федеральной таможенной службе со дня вступления в силу настоящего постановления совершать таможенные операции в отношении товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта на основании лицензий", - говорится в законопроекте.