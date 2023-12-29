В Калмыкии господдержку отрасли животноводства увеличат вдвое в 2024 году

Она составит 350 млн рублей

ЭЛИСТА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральный центр в 2024 году вдвое увеличит господдержку АПК Калмыкии по развитию мясного скотоводства до 350 млн рублей, овцеводства и козоводства - до 120 млн рублей. Это позволит сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам увеличить поголовье крупного и мелкого рогатого скота для обеспечения продовольственной безопасности России, а также нарастить экспорт мяса и шерсти, сообщил ТАСС врио министра сельского хозяйства республики Тимур Гаваев.

"Калмыкия выступает одним из основных регионов России по производству тонкой шерсти, баранины, выращиванию племенных овец, мясо славится своим качеством - это наш бренд. В будущем году по сравнению с уходящим Минсельхоз РФ увеличит республике господдержку по мясному скотоводству в два раза - со 170 млн рублей до 350 млн рублей. Вдвое также увеличится и поддержка овцеводства и козоводства - с 60 млн рублей до 120 млн рублей", - сказал он.

Федеральная поддержка выделяется региону в рамках программы "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия". Решение принято по итогам рабочей встречи с замминистра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным.

"Господдержка позволит животноводам развиваться, увеличивая численность маточного товарного поголовья. Получив увеличенные субсидии, фермеру не нужно будет "забивать" молодняк, чтобы покрыть свои финансовые издержки - налоги, аренду. Мы ожидаем, что удастся улучшить ситуацию в овцеводстве, и многие сельхозпредприятия выйдут из "тени". Конечная цель - формирование продовольственной безопасности страны и увеличение экспорта мяса", - добавил врио министра.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Мясо из Калмыкии известно исключительными вкусовыми качествами далеко за пределами региона, оно ценится гурманами. В республике практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги. Вот это и обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.