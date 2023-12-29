Группа ВТБ приобрела 28% акций производителя Emperium

Также она вошла в судостроительный бизнес Sitronics Group

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа ВТБ вошла в судостроительный бизнес Sitronics Group и приобрела долю 28% в капитале дочерней компании Emperium, управляющей производством электросудов, говорится в сообщении ВТБ.

"Электротранспорт становится все более важным вектором развития современной инфраструктуры города. Мы видим, что данная тенденция помимо наземного переносится и на другие виды транспорта, в том числе и на водный транспорт. При этом рынок внутреннего водного транспорта активно восстанавливается", - отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

Синергия компетенций Sitronics Group в судостроении и создании инновационных технологий и финансовой структуры придаст импульс развитию производства электрических судов и внедрению "зеленого" водного транспорта в России, подчеркнули в ВТБ.

Sitronics Group запустила первое в стране серийное производство пассажирских электросудов. В судостроительные активы компании входят конструкторское бюро и верфь в городе Отрадном в Ленинградской области, а также доля в Пермской судоверфи. Предприятие разрабатывает и строит суда различных классов вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту. В модельному ряду речные однопалубные электросуда Ecobus, двухпалубные прогулочные электрокатамараны Ecocruiser, электроверсия одноименного прогулочного теплохода "Москва 2.0" и другие. Производимые электросуда вышли на маршруты летом этого года в Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске, отмечается в сообщении.

Sitronics Group планирует масштабное развитие и увеличение мощностей предприятия. Одним из направлений станет расширение производства верфи в Отрадном, завершить которое в Sitronics Group рассчитывают в 2025 году. После строительства на верфи появится новый эллинг, стационарный подъемно-спусковой комплекс, а также новые корпусно-обрабатывающие и механические цеха. Также компания планирует осуществить работы по модернизации Пермской судоверфи. В течение двух-трех лет планируется выйти на объем выпуска до 40 судов в год на мощностях обеих верфей.

Как отмечается, электросуда пользуются популярностью у пассажиров. C момента запуска первого регулярного речного маршрута в Москве пассажиры совершили на электросудах, произведенных Sitronics Group, более 400 тыс. поездок.