СМИ: Индия и Россия обсуждают сотрудничество в сфере малых атомных реакторов

По информации Hindustan Times, Москва готова поделиться технологиями создания небольшого модульного реактора, используемого для производства электроэнергии в объеме от 75 МВт до 300 МВт

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 декабря. /ТАСС/. Развитие сотрудничества в сфере атомных реакторов с малой мощностью обсудил в РФ глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По информации издания, Индия и Россия решили расширить гражданское ядерное сотрудничество. Как утверждает газета, Москва готова поделиться технологиями создания небольшого модульного реактора, используемого для производства электроэнергии в объеме от 75 МВт до 300 МВт.

Обе стороны также настаивают на скорейшем вводе в эксплуатацию третьего и четвертого реакторов АЭС "Куданкулам" и одновременном ускорении работы над пятым и шестым реакторами, сообщает Hindustan Times.

Укрепление российско-индийского сотрудничества в области ядерной энергетики происходит в то время, когда поддерживаемый американской компанией Westinghouse ядерный проект "Коввада" в штате Андхра-Прадеш и французский проект АЭС "Джайтапур" в штате Махараштра застопорились из-за споров о ценах. Два реактора "Куданкулам" тем временем стабильно работают, обеспечивая страну 2 тыс. МВт электроэнергии, подчеркивает газета.

Джайшанкар посетил Россию 25-29 декабря. В российской столице он был принят президентом Владимиром Путиным, провел переговоры с вице-премьером РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Во время визита было подписано несколько соглашений, в том числе документы, касающиеся строительства будущих энергоблоков АЭС "Куданкулам".

АЭС "Куданкулам" - атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии. Первый энергоблок станции с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности 1 тыс. МВт. Второй энергоблок был включен в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 года. Генеральное рамочное соглашение с Росатомом о строительстве третьего и четвертого блоков подписано весной 2014 года. В июне 2017 года инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" и NPCIL подписали соглашение о сооружении третьей очереди (энергоблоки № 5 и № 6) АЭС "Куданкулам". В 2021 году началось строительство пятого и шестого энергоблоков станции. Выведение АЭС на полную мощность запланировано на 2027 год.