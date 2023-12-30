Зимбабве наращивает производство черники и надеется за 10 лет создать отрасль в $1 млрд

Доходы производителей пока довольно скромны, $14-21 млн в год, но этот показатель способен вырасти до $1 млрд, пишет The Herald

ХАРАРЕ, 30 декабря. /ТАСС/. Республика Зимбабве активно развивает производство черники и рассчитывает создать отрасль объемом $1 млрд. Уже сейчас страна на юге Африки вошла в число экспортеров - в сезоне 2022-2023 годов объем поставок достиг 7 тыс. тонн, сообщает газета The Herald.

Зимбабвийские эксперты связывают с черникой надежды на диверсификацию экономики, до сих пор в значительной степени ориентированной на эксплуатацию невозобновляемых ресурсов - добычу полезных ископаемых. Доходы производителей черники в Зимбабве пока довольно скромны - $14-21 млн в год, но в течение 10 лет этот показатель способен вырасти до $1 млрд при надлежащем внимании и инвестициях, пишет газета. При этом в качестве примера зимбабвийцы приводят опыт Перу, где экспорт ягоды за 10 лет вырос в стоимостном выражении с нуля в 2012 году до $1,4 млрд в 2022-м.

Для таких надежд имеются весомые предпосылки. По данным Международной организации черники, потребление ягоды на планете в последние годы быстро растет, соответственно увеличивается и спрос. Мировое производство черники в 2021 году достигло 1,79 млн тонн, на первых позициях находятся КНР, США и Перу - 468 220 тонн, 328 180 тонн и 261 730 тонн соответственно. При этом спрос настолько велик, что США и КНР еще и импортируют чернику - 259 000 тонн и 29 597 тонн в год соответственно.

В Зимбабве, где выращивание черники началось в 2016 году, Совет по развитию растениеводства заявил, что производители готовы вложить около $140 млн и освоить дополнительно 4 тыс. га при соответствующей поддержке со стороны государства. За последние пять лет прирост земель, отведенных под чернику, составил 800% - самый высокий показатель в мире. Успеху способствуют благоприятные климатические условия и подходящие почвы, высокое качество продукции.