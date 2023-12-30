Инвестиции в основной капитал КБР в 2023 году превысили 63 млрд рублей

Индекс промышленного производства в регионе ожидается на уровне 102,4%

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Кабардино-Балкарии (КБР) по итогам 2023 года превысил 60 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"Валовый региональный продукт за 2023 год оценивается в размере почти 240 миллиардов рублей, или 105% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Отмечается рост объемов в сельском хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве. Объем инвестиций в основной капитал - 102%, или 63 миллиарда рублей", - написал он.

По словам Кокова, индекс промышленного производства в регионе ожидается на уровне 102,4%. "Темп роста оборота розничной торговли составит 110% к уровню 2022 года. Объем платных услуг - 55,7 миллиарда рублей, или 115% к предыдущему году. Существенно вырос оборот общепита - около 127%", - написал глава республики.

Отмечается, что общий объем доходов республиканского бюджета оценочно составит 62,6 миллиарда рублей, или 101,5% от плана. "Регион сохранил лидирующие позиции и по нацпроектам, общее финансирование которых составило 12,3 миллиарда рублей. На 2024 год заложено порядка 10 миллиардов рублей, и эта сумма будет увеличиваться", - говорится в сообщении.