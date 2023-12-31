Азербайджан в 2024 году вложит в производство военной продукции около $600 млн

Президент страны Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан значительно усилил свою армию, возрос ее профессионализм, закуплены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов

БАКУ, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Азербайджана в 2024 году вложат в производство продукции военного назначения не менее 1 млрд манатов ($588 млн). Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в телеобращении к нации в связи с отмечаемым 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

"В следующем году значительно возрастет местное производство военного назначения. В будущем году как государственный, так и частный сектор вложат в производство продукции военного назначения по меньшей мере один миллиард манатов", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан значительно усилил свою армию, возрос и ее профессионализм, закуплены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов.