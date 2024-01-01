Пассажиропоток в Международном аэропорту Байкал вырос на 14%

За 2023 год аэропорт обслужил более 715 тыс. пассажиров

УЛАН-УДЭ, 1 января. /ТАСС/. Аэропорт Байкал в Улан-Удэ обслужил более 715 тыс. пассажиров за 2023 год. Это на 14% больше по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС генеральный директор Международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

"Пассажиропоток по итогам 2023 года - более 715 тыс. пассажиров. Показатель увеличивается несколько последних лет. Это связано с повышением туристической активности, с расширением программ субсидирования. Третье - это в целом увеличение транспортной подвижности населения: психология людей меняется, сегодняшнее поколение хочет путешествовать, получать больше впечатлений", - сказал Гармаев.

В 2022 году аэропорт Байкал обслужил чуть более 629 тыс. пассажиров, что на 16,5% больше по сравнению с показателями 2021 года - тогда пассажиропоток составил 540 тыс. человек. В планах к 2027 году - 1 млн пассажиров.

В сентябре 2024 года в аэропорту откроется новый терминал - это инвестпроект стоимостью 3,6 млрд рублей. В новом здании расположится терминал внутренних воздушных линий, а действующий терминал станет международным.

"Строительство идет по плану, уже несколько ключевых дат генподрядчик прошел и закрыл, так что сейчас нет никаких оснований сомневаться, что он выполнит обязательства, - пояснил Гармаев. - Завершены бетонные работы, ведется подготовка к устройству кровли. Новый терминал уже подключен к теплосетям, установлена электрическая подстанция".

В настоящее время руководство воздушной гавани также расширяет штат персонала, улучшает качество обслуживания, модернизирует инфраструктуру, а в планах создать на базе аэропорта в Улан-Удэ логистический пункт и хаб для иностранных туристов. С открытием нового терминала воздушная гавань столицы Бурятии сможет обслуживать до 2,2 млн пассажиров в год.

Расширение маршрутной сети

В 2023 году руководство аэропорта Байкал, а также региональные власти работали над увеличением частотности полетов в Новосибирск, Иркутск, Владивосток. С 1 января 2024 года благодаря субсидированию рейс Улан-Удэ - Иркутск стал ежедневным. Стоимость билета составляет от 2,1 тыс. до 2,8 тыс. рублей.

"В 2024 году мы рассчитываем запустить новые направления, - сообщил Гармаев. - Уже открыта продажа на прямой рейс Улан-Удэ - Сочи, будет субсидироваться рейс Улан-Удэ - Горно-Алтайск. В настоящее время решается вопрос запуска рейса Улан-Удэ - Казань, он в высокой степени проработки. Рассчитываем, он появится в мае 2024 года", - добавил собеседник агентства.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.