Фонд НТИ проведет 24 конкурса для разработчиков беспилотников до 2030 года

Общий объем призовых в течение 2024-2030 годов запланирован в размере более 1,5 млрд рублей, сообщил директор по развитию технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up Great Юрий Молодых

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) проведет 24 конкурса для разработчиков беспилотных авиационных систем в 2024-2030 годах, которые в том числе будут посвящены технологиям роевого управления БАС. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up Great Юрий Молодых.

Технологические конкурсы НТИ Up Great представляют собой открытые инженерные соревнования по преодолению технологических барьеров, существующих в России и мире. Они организуются с 2018 года и посвящены различным направлениям, в том числе развитию новых видов транспорта, медицинских систем, ИИ. Денежный приз в состязании может получить только команда, представившая работающее решение во время натурных испытаний.

"В 2024 году Фонд НТИ будет запускать новые технологические конкурсы по тематикам федерального проекта "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем". Так, в 2024-2030 годах планируется провести 24 технологических конкурса <…> по тематикам компоновки БАС, техническому зрению и технологиям роевого управления БАС. Общий объем призовых в течение этих лет запланирован в размере более 1,5 млрд рублей", - уточнил Молодых.

Он также напомнил, что в России уже проводятся три технологических конкурса из этой серии, которые поддерживают развитие систем беспилотной доставки и аэродоставки (конкурсы "Пятый уровень" и "Аэрологистика"), а также поиска пропавших людей (конкурс "Экстренный поиск"). Организаторы подведут итоги этих и других соревнований в 2025 году. Общий призовой фонд всех шести конкурсов, организуемых в 2023-2024 годах, составит 1,2 млрд рублей.

"На первых этапах реализации новых конкурсов фокус будет сделан на два ключевых параметра, универсальных для любого беспилотного воздушного судна. Первое - автономность, то есть способность долго находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния, в том числе в сложных погодных и эксплуатационных условиях. Второе - вычислительные мощности и сенсоры на борту, которые позволят беспилотнику автономно принимать решения, обрабатывать данные и решать навигационные задачи автономно", - добавил он.

Кадры для отрасли

Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" предполагает реализацию пяти федеральных проектов, в числе которых - "Кадры для беспилотных авиационных систем", также напомнил представитель НТИ. Документ предусматривает проведение в РФ серии массовых соревнований для молодежи, школьников и специалистов для обеспечения новой отрасли кадрами, имеющими практический соревновательный опыт в использовании, проектировании и программировании БАС.

По мнению директора авиационного учебного центра "Школа беспилотной авиации" (платформа uavprof.com) Дениса Кирикова, одним из первых этапов становления системы подготовки кадров для отрасли, ожидаемых в 2024 году, должна стать аккредитация специализированных организаций.

"В 2024 году для реализации задач федпроекта "Кадры для БАС" основной упор предполагается сделать на формировании базиса отрасли - создании первых 40 опорных центров БАС на базе университетов, а также формировании профессиональных траекторий инженерных команд в системе национального проекта. Количество обучающихся по образовательным программам разных форм на конец 2024 года должно составить 126 тыс. человек. <…> Важно помнить, что в первом квартале рынок образования ждет решение одной из главных задач - аккредитация как учебных центров, так и учебных программ, по которым впоследствии будет осуществляться подготовка", - сказал Кириков.

О нацпроекте

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" заработает с начала 2024 года, заявляли ранее в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Документ предполагает не только наращивание отечественного производства, но и поддержку программ подготовки кадров, развитие инфраструктуры и формирование системы сертификации дронов, а также стимулирование спроса на технику.

Согласно плану, представленному ранее первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым, в 2024 году в России должно быть произведено 11,6 тыс. беспилотников. Это позволит увеличить долю отечественных БАС в общем объеме российского рынка до 42% и увеличить объем гражданского рынка беспилотников и соответствующих услуг на 15 млрд рублей.