В 2023 году умер 21 миллиардер из списка Forbes

Журнал отметил, что почти половине из них было не менее 90 лет

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. 21 миллиардер из списка журнала Forbes умер в 2023 году, сообщило издание.

По его информации, всего в 2023 году умер 21 миллиардер из 2640, которых Forbes включил в последний список миллиардеров мира. Девять из них были американскими гражданами. Кроме США только в Индии и Малайзии умерли несколько миллиардеров. Отмечается, что в этом списке есть только одна женщина - соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин.

Средний возраст миллиардеров, умерших в 2023 году, составил 85 лет, пишет издание. Почти половине было не менее 90 лет. Индийский бизнесмен Кешуб Махиндра и вице-председатель компании Berkshire Hathaway Чарльз Мангер были двумя старейшими миллиардерами, умершими в 2023 году. Обоим было 99 лет.