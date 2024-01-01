Эксперт: экосистема организаций в области БАС сформировалась в РФ еще 10 лет назад

Председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов отметил, что входят более 60 организаций, включая образовательные

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Некоммерческое объединение разработчиков, производителей и пользователей беспилотных авиационных систем (БАС) сформировалось в России более 10 лет назад и сегодня насчитывает свыше 60 организаций. Реализация нацпроекта в этой области станет общей задачей для них, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель правления ГК "Геоскан" Алексей Семенов.

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" заработает с начала 2024 года, заявили ранее в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Документ предполагает не только наращивание отечественного производства, но и поддержку программ подготовки кадров, развитие инфраструктуры и формирование системы сертификации дронов, а также стимулирование спроса на технику. По данным Минфина, объем финансирования предусмотренных нацпроектом мероприятий в 2024-2026 годах составит 67,6 млрд рублей.

"Некоммерческое объединение разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС в России существует уже более 10 лет - это ассоциация "Аэронекст", куда входят более 60 организаций, включая образовательные. <…> Национальный проект по развитию БАС, конечно, станет общей задачей для всех ее участников", - сказал Семенов, входящий в совет ассоциации "Аэронекст".

Он также отметил, что предусмотренные нацпроектом цели в части совершенствования нормативно-правовой базы, аналитики рынка и популяризации, уже реализуются: с 2021 года "Аэронекст" в рамках соглашения с Фондом НТИ выполняет роль инфраструктурного центра "Аэронет", который занимается развитием этих направлений.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о необходимых мерах для популяризации отрасли БАС, руководитель Центра беспилотной авиации "Оператор-БПЛА.рф" Максим Кондратьев указал на то, что основной формой поддержки этих технологий в публичном поле должно стать информирование об успехах отрасли.

"Важно освещение успехов российских компаний в СМИ, акцент на привлекательности новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых профессий. Потому что кадры решают все, и без талантливых подготовленных специалистов поддержать текущие темпы развития отрасли будет очень сложно", - считает он.