В Киеве отключили от электричества около 260 тыс. потребителей

В городе получила повреждения воздушная линия, отметили в Минэнерго Украины

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Около 260 тыс. потребителей в Киеве остались без энергоснабжения. Об этом сообщает Минэнерго Украины.

"В Киеве повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций. Обесточены 259 тысяч точек учета", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается также, что в Киевской области обесточены высоковольтные линии, отключено энергоснабжение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. "Также обесточивалось оборудование подстанции", - сообщает Минэнерго.

Кроме того, по информации ведомства, были временные нарушения в работе ГЭС.