Венгрия получила от Евросоюза €445 млн на программы экономического развития

Из этой суммы €240 млн предназначены для реализации Комплексной транспортной оперативной программы, а €205 млн - для Оперативной программы экономического развития и инноваций, сообщил венгерский министр финансов Михай Варга

БУДАПЕШТ, 2 января. /ТАСС/. Венгрия получила от Евросоюза финансовую поддержку на сумму более €445 млн из средств, которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта выполнения требований в области верховенства права. Как сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга, деньги поступили из бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

"Из этой суммы €240 млн предназначены для реализации Комплексной транспортной оперативной программы, а €205 млн - для Оперативной программы экономического развития и инноваций", - уточнил глава Минфина на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Варга напомнил, что 28 декабря Венгрия получила от Евросоюза поддержку на сумму около €786 млн по программе REPowerEU, предусматривающей "зеленый переход" и снижение энергетической зависимости от России.

Кроме того, 13 декабря ЕС объявил, что перечислит Венгрии из своего фонда сплочения €10,2 млрд, которые пойдут на развитие территорий. Будапешт добивается от Брюсселя выделения еще нескольких миллиардов евро из фондов сплочения и восстановления, считая, что выполнил необходимые для этого условия в областях верховенства права и борьбы с коррупцией. Венгрия обвиняет руководство ЕС в том, что оно пытается удерживать эти средства по политическим причинам, поскольку ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в том числе подход к конфликту на Украине.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря Венгрия заблокировала поправки в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающие выделение Украине €50 млрд. Венгерское правительство заявило, что не поддержит такой шаг, требующий увеличения взносов всех стран ЕС в то время, когда оно само не может получить причитающиеся ему средства из общих фондов.