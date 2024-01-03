В Якутии за год на 20% увеличили сбор зерна

В 2023 году финансирование сельского хозяйства региона достигло 15,8 млрд рублей

ТАСС, 3 января. Сбор зерновых культур в Якутии за год увеличился на 20%, до 12 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В республике достигнут рост валового сбора зерна на 20% - до 12 тыс. тонн, овощей - на 17% - до более чем 30 тыс. тонн, заготовки сена - на 20% - порядка до 470 тыс. тонн, производства яиц - на 10% - до 170 млн штук, валового надоя молока - на 2,5% - до свыше 160 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По итогам года на долю Якутии приходится 14% всего поголовья лошадей по стране - по предварительным данным, 182 тыс. голов. Также по поголовью северных домашних оленей в 170 тыс. голов регион занимает третье место в РФ.

В 2023 году финансирование сельского хозяйства достигло 15,8 млрд рублей, что является абсолютным рекордом. За четыре последних года объем субвенций муниципальным районам и городу Якутску на поддержку сельхозпроизводства возрос от 4,3 до 7,3 млрд рублей - более 70%. При этом доля субвенций местным бюджетам в общем лимите госпрограммы развития сельского хозяйства увеличена от 40% до 47%. По поручению главы республики Айсена Николаева с 1 января ставки субсидии на 1 литр молока увеличены до 65 рублей, на содержание маточного поголовья личным подсобным хозяйствам - до 39 тыс. рублей, в арктических районах - до 45 тыс. рублей, также возросли ставки на зерновые культуры и овощи.

Главой Якутии дано поручение сформировать сельскохозяйственный каркас из крупных устойчивых предприятий с новыми производственными мощностями, которые должны будут обеспечивать не менее 60% всей валовой продукции сельского хозяйства. В течение пяти лет будут созданы не менее 15 территорий развития местного производства с новыми высокопроизводительными рабочими местами.