Господдержка сельского хозяйства в Забайкалье увеличилась на 120 млн рублей

Финансирование в 2024 году составит 1,5 млрд рублей

ТАСС, 3 января. Государственную поддержку сельского хозяйства в Забайкальском крае в 2024 году увеличили на 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Господдержка сельского хозяйства в Забайкалье в 2024 году увеличится на 120 млн рублей. Финансирование агропромышленного комплекса в Забайкалье в 2024 году составит почти 1,5 млрд [рублей]", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя краевого Минсельхоза Марина Кузнецова, чьи слова приводятся в тексте, уточнила, что 850 млн рублей на развитие сельского хозяйства направят из федерального бюджета. Среди основных мер поддержки, запланировано выделение субсидий на проведение весенне-полевых работ, на развитие малых форм хозяйствования и сельской кооперации, на комплексное развитие сельских территорий и другие.