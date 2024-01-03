В Тульской области контрактникам увеличили выплаты до 255 тыс. рублей

С учетом федеральных общая сумма выплат при заключении контракта на военную службу в регионе составит 450 тыс. рублей

ТАСС, 3 января. Единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу в Тульской области увеличены со 150 до 255 тыс. рублей. Семьи заключивших контракт в регионе получат компенсацию в том числе за аренду жилья, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе вводятся дополнительные меры поддержки участников СВО и членов их семей. Единовременные региональные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены со 150 до 255 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С учетом федеральных сумма выплат при заключении контракта на военную службу в Тульской области составит 450 тыс. рублей. Семьи жителей других регионов, заключивших контракт в Тульской области, получат компенсацию фактических расходов на дорогу в Тулу, а также до 15 тыс. рублей на аренду жилья. Кроме этого, им помогут с трудоустройством, детям контрактников предоставят место в детском саду и школе, а также бесплатное посещение кружков и секций.