Аналитики ожидают, что металлурги возобновят выплату дивидендов в 2024 году

Компании адаптировались к новым экономическим условиям и накопили свободный денежный поток для выплаты, следует из обзора сервиса "Газпромбанк инвестиции"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ключевые российские компании сектора черной металлургии ММК, НЛМК и "Северсталь" могут возобновить выплату дивидендов в 2024 году, поскольку компании адаптировались к новым экономическим условиям и накопили свободный денежный поток для выплаты, следует из обзора аналитиков сервиса "Газпромбанк инвестиции" (есть у ТАСС).

"Ключевые представители сектора адаптировались к новым условиям, перестроили свои каналы сбыта и уже давно могут вернуться к выплате дивидендов. При этом мы предполагаем, что НЛМК, "Северсталь" и ММК могут выплатить акционерам повышенный дивиденд в следующем году, который будет включать свободный денежный поток как по итогам 2023 года, так и за предыдущее время "дивидендной паузы", - говорится в обзоре. По итогам 2022 года "Северсталь", НЛМК и ММК не выплачивали дивиденды.

Аналитики отмечают, что в основе текущего роста ВВП России заложен "практически фронтальный подъем промышленного производства и выпуска обрабатывающей промышленности", что создает значительный мультипликативный эффект для всех секторов экономики, в том числе и металлургии. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявлял, что рост ВВП РФ к концу года ожидается в 3,5%. При этом перспективы металлургии будут в значительной степени зависеть от спроса на сталь в строительстве, но этот сектор может существенно снизиться в 2024 году из-за повышения ключевой ставки и ужесточения условий получения льготной ипотеки, отмечают аналитики "Газпромбанк инвестиции". Однако их базовый прогноз по сектору черной металлургии предполагает стабилизацию операционных результатов на уровне 2023 года.

Аналитики отмечают, что с 2022 года металлурги накопили значительный объем наличности и теоретически доходность дивиденда с учетом "дополнительной" выплаты может быть вплоть до 20%. Но, вероятнее всего, мажоритарные акционеры не будут "обращать на себя внимание властей сверхщедрыми дивидендами, как это было ранее", и сформируют дивиденды на уровне средней доходности рынка в 12-15%, следует из обзора.

Кроме того, аналитики не исключают, что металлурги могут отказаться от прежней практики выплаты всего свободного денежного потока и перейти на более сбалансированное распределение средств между доходностью акционеров и развитием бизнеса. Например, они могут снизить коэффициент выплаты дивидендов до 70% от свободного денежного потока вместо прежних 100% и более. "Доходность такого дивиденда по итогам 2024 может составить около 10% с ростом в последующие периоды", - заключили они.