На Украине курс доллара снова обновил исторический максимум

В общей сложности за 2023 год украинцы купили $4,793 млрд

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны к доллару США по итогам торгов на межбанковской бирже. Доллар дорожает шестой день подряд и вновь обновил исторический максимум.

Официальный курс на 4 января 2024 года установлен на уровне 38,11 гривны за доллар. Курс евро составит 41,6 гривны.

Доллар дорожает на фоне дефицита валюты. Регулятор в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке $3,553 млрд. Это максимальный объем с июня 2022 года. Данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках $1,026 млрд - рекордный за 11 лет объем валюты.

В общей сложности за 2023 год украинцы купили $4,793 млрд.

13 декабря прошлого года впервые в истории официальный курс доллара превысил 37 гривен.