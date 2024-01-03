Минсельхоз Молдавии сообщил о дефиците молока в республике

Глава ведомства Владимир Боля заявил, что за годы независимости страна превратилась из крупного производителя продукта в его импортера

КИШИНЕВ, 3 января. /ТАСС/. Молдавия столкнулась с дефицитом молока, производители которого покрывают лишь малую часть имеющегося в стране спроса. Об этом заявил на брифинге министр сельского хозяйства республики Владимир Боля.

"В Молдавии наблюдается колоссальный дефицит молока. За первые шесть месяцев прошлого года мы произвели 28 тыс. литров отечественного продукта, тогда как потребность составляет 568 тыс.", - сказал Боля.

Он подчеркнул, что за годы независимости республика превратилась из крупного производителя молока в его импортера. По данным статистики, в Молдавии насчитывается всего 14 тыс. дойных коров на фермах, еще около 50 тыс. содержатся в частных хозяйствах.

В связи с этим министерство разработало ряд программ, в рамках которых будет реализованы гранты в размере до $1 млн на каждого бенефициара. Это, как рассчитывают в правительстве, поможет животноводам к 2025 году увеличить поголовье до 20 тыс. дойных коров на фермах, которые будут производить не менее 160 тыс. литров молока, чтобы покрыть 40% внутреннего потребления.