В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

Закупки продолжаются, заявил министр нефти и природного газа в правительстве республики Хардип Сингх Пури

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 января. /ТАСС/. Проблем с оплатой российской нефти у Индии нет, закупки продолжаются. Об этом заявил министр нефти и природного газа в правительстве республики Хардип Сингх Пури.

"Я не получал никаких сведений от наших компаний относительно остановки поставок из-за проблем с оплатой [нефти из РФ]", - приводит слова Пури газета Business Standard. "Напротив, импорт из России в настоящее время составляет 1,5 млн баррелей в день", - добавил министр.

По его данным, Индия покупает большую часть российской нефти за дирхамы ОАЭ.

Ранее некоторые индийские СМИ сообщили, что в последние месяцы отмечалось падение объемов нефти, поставляемых из России, якобы из-за трудностей расчетов с поставщиками. Однако Пури отметил, что объемы закупаемой нефти определяются ценой на нее.

Как указывает газета, доля России составляла 0,2% в общем импорте нефти Индии в феврале 2022 года, но в феврале 2023 года эта цифра выросла до 40%.