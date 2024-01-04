В Белоруссии ввели максимальные надбавки импортеров на часть товаров для АПК

Размер максимальной надбавки импортера установлен на уровне 25%, предельной максимальной оптовой надбавки - 20%

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии принял постановление "О временном регулировании цен", которым ввел ограничения на размеры предельных надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене для части товаров, предназначенных для продажи сельхозпроизводителям. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

"Установить <...> предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) <...> на предназначенные для реализации субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, транспортные средства, машины и оборудование <...>, запасные части, узлы и агрегаты <...>; средства защиты растений; кормовые добавки <...>; ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных; семена сельскохозяйственных растений <...>; шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый, предназначенный для реализации на кормовые цели или производства комбикормов", - говорится в постановлении, в приложениях к которому определяется номенклатура соответствующих товаров.

В документе указывается, что "размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров".

Размер максимальной надбавки импортера установлен на уровне 25%, предельной максимальной оптовой надбавки - 20%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2024 года.