США вложат в Microchip Technology более $160 млн для развития полупроводниковой отрасли

Глава Национального экономического совета США Лаэль Брейнард отметила, что во время пандемии коронавируса США испытывали критический дефицит полупроводников

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Министерство торговли США в рамках предварительного договора по Закону о чипах и науке (CHIPS & Science Act) предоставит американскому производителю чипов Microchip Technology около $162 млн, чтобы укрепить позиции страны в сфере полупроводников. Об этом сообщила глава Национального экономического совета США Лаэль Брейнард в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Не менее важной целью этого вложения, по словам представительницы Белого дома, является завершение создания устойчивой системы обеспечения полупроводниками американской экономики и системы национальной безопасности, от армии и спутников до потребительских товаров.

Как отметила Брейнард, еще недавно, во время пандемии коронавируса, США испытывали критический дефицит полупроводников.