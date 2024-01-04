Эксперт сообщил о росте IT-рынка в Петербурге в 2023 году

Число компаний выросло примерно на 3-5%, считает главный аналитик объединения производителей программного обеспечения "Руссофт" Дмитрий Желвицкий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Рост IT-рынка в Петербурге может составить 5-10% по итогам 2023 года. Об этом сообщил ТАСС главный аналитик объединения производителей программного обеспечения "Руссофт" Дмитрий Желвицкий.

"Говоря о софтверной индустрии (совокупности софтверных компаний Петербурга), мы предполагаем, что рост совокупной выручки софтверных компаний города составит 5-10% и достигнет 370-380 млрд рублей. Рост небольшой, поскольку уход некоторых компаний из России растянулся почти на весь 2022 год, потому их выручка хотя бы частично пошла в зачет итогов того года. В 2023 году у этих компаний (центров разработки зарубежных компаний) выручка будет нулевой", - сказал он.

По его словам, те петербургские компании, которые традиционно были больше ориентированы на рынки западных стран, больше всего пострадали от падения продаж и выезда специалистов.

При этом, по данным "Руссофт", за прошедший год число компаний в сфере информационных технологий выросло примерно на 3-5%.

На протяжении 2023 года количество проектов внедрения российского ПО росло, отмечает генеральный директор компании "Мой офис" Павел Калякин. "И часть из тех, что были начаты в этом году, вероятно, конвертируются в коммерческие проекты уже в следующем году", - рассказал он ТАСС.

По прогнозам специалиста, устойчивый экономический эффект компании-разработчики увидят, вероятно, не раньше 2024 года. В среднем полная миграция всей организации или компании на новое ПО занимает 1-2 года, отметил он.

"Большая часть компаний будет развивать существующие решения, наполняя их дополнительных функционалом. Кроме того, в Петербурге много центров разработки компаний других городов, включая столицу, а также развита заказная разработка ПО", - отметил Желвицкий.

Проекты в сфере ИИ

В частности, компании "Ланит-Терком" и "Системы компьютерного зрения" планируют развивать и презентовать проекты на базе искусственного интеллекта в 2024 году.

Одна из разработок позволяет контролировать и предотвращать разглашение как персональной информации о сотруднике, так и закрытой бизнес-информации о компании. "Для выполнения задач используется подход на базе LLM, что позволяет анализировать и структурировать различные виды информации, формировать категории и на основе этого осуществлять проверки данных. В системе происходит не только контроль данных, но и предлагаются варианты оптимизации текстовой информации для обеспечения защищенности данных", - рассказал ТАСС гендиректор "Ланит-Терком" Вадим Сабашный.

Также продолжается тенденция прогрессивного распространения систем компьютерного зрения, к которому, например, относится web-платформа GEO AI для анализа геоинформационных данных съемок городской инфраструктуры. "Система представляет собой веб-портал с хранилищем данных и набором модулей обработки, анализирующих фото, видео и лидарные данные съемок с дронов и передвижных средств фотовидеофиксации для определения объектов, их координат с помощью машинного обучения", - пояснил Сабашный.