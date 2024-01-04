Эфиопия начала последний этап строительства ГЭС "Возрождение"

Заместитель премьер-министра республики Демеке Меконнена заявил, что сооружение плотины и электростанции завершены на 94,6%

ХАРАРЕ, 4 января. /ТАСС/. Эфиопия приступила к реализации последнего этапа строительства ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле. Об этом сообщило информационное агентство ENA.

"Сооружение плотины и самой ГЭС завершены на 94,6%, - цитирует агентство заместителя премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнена, который возглавляет исполком координационного совета по возведению каскада плотин. - Эфиопы вложили в проект свои средства, знания и опыт. Сооружение ГЭС "Возрождение" стало возможным благодаря самоотверженности эфиопского народа, его желанию показать всему миру свое единство и готовность сплотиться ради выполнения важных национальных задач".

По словам вице-премьера, Эфиопия провела четыре раунда трехсторонних переговоров с Суданом и Египтом об использовании нильской воды в связи с ГЭС "Возрождение", но никакого соглашения достигнуто не было. В сентябре 2023 года власти республики объявили о завершении заполнения водохранилища станции, начатого в 2020 году. Предельный расчетный объем резервуара составляет 74 млрд кубометров.

Власти Эфиопии приступили в 2011 году к реализации проекта создания на Голубом Ниле ГЭС "Возрождение". Объект стоимостью $4,6 млрд возводится в 30 км от границы с Суданом. Мощность ГЭС, которая является самой большой в Африке и представляет собой каскад плотин, составит 5 250 МВт. Станция призвана полностью обеспечить электроэнергией население Эфиопии, излишки будут экспортироваться в соседние государства.