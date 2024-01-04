Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов

Причиной могут стать аномальные морозы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры воздуха. Это следует из сообщения аэропорта.

"Возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в Международном аэропорту Шереметьево в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас в аэропорту создан оперативный круглосуточный штаб. "В текущих условиях аэропорт Шереметьево согласно регламентам с целью обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания. В целях регулирования ситуации в аэропорту Шереметьево создан оперативный круглосуточный штаб, принимаются оперативные меры", - отметили в аэропорту.

Среди таких мер - привлечение дополнительного персонала, организация дополнительных пунктов обогрева наземной техники, обеспечение водой пассажиров, ожидающих багаж, усилен обогрев терминалов, привлечение дополнительной аэродромной техники. Более того, сотрудники паркинга помогают автомобилистам отогревать и запускать авто.

"При этом важно отметить, что российские и зарубежные рейсы на вылет и прилет продолжают обслуживаться в полном объеме, без отмен. Аэропорт Шереметьево приносит свои извинения пассажирам за неудобства, вызванные аномально низкими температурами", - отметили в аэропорту.